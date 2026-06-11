Η ανατροπή από το -29 των Νικς κόντρα στους Σπερς ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία των τελικών του NBA.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν προηγηθεί με 81-52 μέσα στη Νέα Υόρκη και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν στο break ανακτώντας το αβαντάζ της έδρας μετά τις δύο σερί νίκες των Νικς στο Τέξας. Μόνο που οι Νεοϋόρκέζοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα.

Με αντεπίθεση διαρκείας επέστρεψαν από το -29 και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με 107-106 χάρη στο tip-in του Όου Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος του αγώνα μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Αυτή η ανατροπή ήταν και η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία του NBA μετά το -24 που είχαν βρεθεί οι Μπόστον Σέλτικς στους τελικούς του 2008 κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Και πάλι σε Game 4 ώσπου να φτάσουν στη συνέχεια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κάτι αντίστοιχο είχαν κάνει και οι Χιούστον Ρόκετς του Χακίμ Ολάζουον το 1995, καθώς είχαν ανατρέψει διαφορά 20 πόντων απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ. Και πάλι στο τέλος ήταν η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Θα επαναληφθεί η ιστορία; Θα μπορέσουν εν τέλει οι Νικς να επιτρέψουν στην κορυφή του NBA ύστερα από 53 χρόνια και εκείνους τους τελικούς απέναντι στους Λέικερς (4-1);