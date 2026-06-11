Νικς - Σπερς: Η ανατροπή από το -29 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των NBA Finals

Γιώργος Κούβαρης
Νικς - Σπερς: Η ανατροπή από το -29 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των NBA Finals
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Η ανατροπή από το -29 των Νικς κόντρα στους Σπερς ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία των τελικών του NBA.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν προηγηθεί με 81-52 μέσα στη Νέα Υόρκη και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν στο break ανακτώντας το αβαντάζ της έδρας μετά τις δύο σερί νίκες των Νικς στο Τέξας. Μόνο που οι Νεοϋόρκέζοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα.

Με αντεπίθεση διαρκείας επέστρεψαν από το -29 και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με 107-106 χάρη στο tip-in του Όου Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος του αγώνα μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Αυτή η ανατροπή ήταν και η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία του NBA μετά το -24 που είχαν βρεθεί οι Μπόστον Σέλτικς στους τελικούς του 2008 κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Και πάλι σε Game 4 ώσπου να φτάσουν στη συνέχεια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κάτι αντίστοιχο είχαν κάνει και οι Χιούστον Ρόκετς του Χακίμ Ολάζουον το 1995, καθώς είχαν ανατρέψει διαφορά 20 πόντων απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ. Και πάλι στο τέλος ήταν η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

 

Θα επαναληφθεί η ιστορία; Θα μπορέσουν εν τέλει οι Νικς να επιτρέψουν στην κορυφή του NBA ύστερα από 53 χρόνια και εκείνους τους τελικούς απέναντι στους Λέικερς (4-1);

No.ΣΕΖΟΝΟΜΑΔΑΠΟΝΤΟΙ - ΑΝΤΙΠΑΛΟς
1.2025-2026Νιου Γιορκ Νικς29 πόντοι vs. Σπερς
2.2007-2008Μπόστον Σέλτικς24 πόντοι vs. Λέικερς
3.1994-1995Χιούστον Ρόκετς20 πόντοι vs. Μάτζικ
4.2010-2011Ντάλας Μάβερικς15 πόντοι vs. Χιτ
5.2011-2012Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ13 πόντοι vs. Χιτ
6.2005-2006Μαϊάμι Χιτ13 πόντοι vs. Μάβερικς
7.1991-1992Σικάγο Μπουλς13 πόντοι vs. Τρέιλ Μπλέιζερς
8.2023-2024Μπόστον Σέλτικς13 πόντοι vs. Μάβερικς
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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