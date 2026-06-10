Ο ΛεΜπρόν έδωσε την εξήγηση για τα δύο break των Νικς: «Δεν κάνεις τίποτα σκ@τ@ στο Σαν Αντόνιο»
Οι Νικς κατάφεραν να κάνουν δύο break μέσα στο Σαν Αντόνιο στους τελικούς, όμως οι Σπερς απάντησαν στη Νέα Υόρκη για να φέρουν τη σειρά στο 2-1.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε στο Mind the Game Pod και στον Στιβ Νας και στάθηκε στο πλεονέκτημα που είχαν οι Νικς στα δύο πρώτα ματς.
Σύμφωνα με τον ηγέτη των Λέικερς, οι παίκτες της Νέας Υόρκης δεν είχαν κάτι να τους αποσπά στην πόλη του Σαν Αντόνιο. «Στο Σαν Αντόνιο είσαι επικεντρωμένος στο μπάσκετ. Δεν κάνεις τίποτα σκ@τ@ στο Σαν Αντόνιο, τίποτα απολύτως. Τίποτα, και εννοώ τίποτα».
Στα θέματα που αφορούν το Game 4 τώρα, δεν υπήρξε αναβάθμιση στο φάουλ-χτύπημα του Γουεμπανιάμα στον Μπράνσον στο Game 3 και έτσι ο Γάλλος έμεινε στα 2 flagrant points στην postseason μετά την εξέταση της φάσης από το ΝΒΑ. Σε περίπτωση που σε αυτή τη φάση δινόταν αντιαθλητικό, τότε ο Wemby θα έχανε το επόμενο ματς.
LeBron says the Knicks had an advantage starting the NBA Finals on the road because there’s nothing to do in San Antonio 💀— Legion Hoops (@LegionHoops) June 10, 2026
“You ain’t doing sh*t in San Antonio. Nothing at all. Nothing. And I mean nothing.“
(via @mindthegamepod) pic.twitter.com/59QmhEJi0K
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