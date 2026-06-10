Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα παίξει κανονικά στο Game 4 με τους Νικς, αφού το φάουλ που έκανε στον Μπράνσον στο Game 3 δεν αναβαθμίστηκε σε flagrant.

Οι Σπερς είχαν επικρατήσει των Νικς στη Νέα Υόρκη και έτσι μείωσαν τη σειρά σε 2-1, σε ένα ματς που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε κάνει ένα σκληρό φάουλ στον Τζέιλεν Μπράνσον αλλά δεν τιμωρήθηκε.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν υπήρξε αναβάθμιση στο φάουλ που δεν σφυρίχθηκε και έτσι ο Γάλλος σταρ έμεινε στα 2 flagrant points στην postseason μετά την εξέταση της φάσης από το ΝΒΑ. Σε περίπτωση που σε αυτή τη φάση δινόταν αντιαθλητικό, τότε ο Wemby θα έχανε το επόμενο ματς, κάτι που έχει εξοργίσει αρκετό κόσμο και φίλους των Νικς, οι οποιοι θεωρούν πως θα έπρεπε να χρεωθεί flagrant.

Σε προηγούμενους γύρους ο Γουεμπανιάμα είχε τιμωρηθεί με αντιαθλητικό για χτύπημα με αγκώνα στον Ριντ των Τίμπεργουλβς στον λαιμό και σίγουρα θα πρέπει να προσέξει στα επόμενα ματς για να μην τιμωρηθεί και τον χάσουν οι Σπερς σε κομβικό ματς..