Aλβαράδο για το χτύπημα Γουεμπανιάμα στον Μπράνσον: «Αυτό δεν είναι μπάσκετ, τη γλίτωσε»

O Xoσέ Αλβαράδο στάθηκε στο χτύπημα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στον Τζέιλεν Μπράνσον και προειδοποίησε για το μέλλον της σειράς.

Οι Σπερς είχαν επικρατήσει των Νικς στη Νέα Υόρκη και έτσι μείωσαν τη σειρά σε 2-1, σε ένα ματς που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε κάνει ένα σκληρό φάουλ στον Τζέιλεν Μπράνσον αλλά δεν τιμωρήθηκε.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν υπήρξε αναβάθμιση στο φάουλ που δεν σφυρίχθηκε και έτσι ο Γάλλος σταρ έμεινε στα 2 flagrant points στην postseason μετά την εξέταση της φάσης από το ΝΒΑ. Σε περίπτωση που σε αυτή τη φάση δινόταν αντιαθλητικό, τότε ο Wemby θα έχανε το επόμενο ματς.

Θέση για τη φάση πήρε και ο γκαρντ της Νέας Υόρκης, Χοσέ Αλβαράδο, δείχνοντας την ενόχληση που δεν τιμωρήθηκε ο Γάλλος σταρ.

«Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ», δήλωσε στη New York Post. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν. Αλλά τη γλίτωσε. Αυτό θα είναι το τελευταίο», πρόσθεσε.