Μπράουν: «Δεν περίμενα να δω σε τελικό του ΝΒΑ μία ομάδα να παίρνει 24 βολές στο δεύτερο ημίχρονο και η άλλη 8»
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στη νίκη με 115-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3 των τελικών. Με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Γάλλος σούπερ σταρ έδωσε παράταση ζωής στην ομάδα του, που μείωσε τη σειρά σε 2-1.
Mετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπράουν, αναφέρθηκε στη διαιτησία και συγκεκριμένα στις βολές του δευτέρου ημιχρόνου και τις βολές που δόθηκαν στις δύο ομάδες.
Αναλυτικά
«Ο κόουτς Μιτς Τζόνσον και οι Σπερς κέρδισαν τον αγώνα. Ποτέ δεν περίμενα να δω σε τελικό του ΝΒΑ μία ομάδα να παίρνει 24 βολές στο δεύτερο ημίχρονο και η άλλη 8. Δεν διαμαρτύρομαι πολύ για την διαιτησία ή την δικαιοσύνη όταν αφορά τις βολές.
Θα μειώσει τις πιθανότητές μας αν παίξουμε στο Game 4 και στο δεύτερο ημίχρονο έχουν 24 βολές και εμείς 8. Ίσως κάναμε φάουλ, αλλά και αυτοί έκαναν. Υπήρχαν ευκαιρίες να σφυριχθούν φάουλ, να προσπαθήσουν έστω να ισορροπήσουν τις βολές.
Δεν παίξαμε καλά. Το Σαν Αντόνιο έπαιξε εξαιρετικά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα».
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