Gotham City

Ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις στιγμές που ετοιμάζεται να ζήσει η Νέα Υόρκη σε περίπτωση που οι Νικς καταφέρουν να αναδειχθούν πρωταθλητές ΝΒΑ.

Οι Νικς κάνουν ένα ιστορικό run και πλέον βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον τίτλο, ωθούμενοι από την αλλαγή αγωνιστικής κατεύθυνσης, τη συντροφικότητα και την τρέλα μιας πόλης που ζει και αναπνέει για τον μεγάλο στόχο.

Είναι η “Μέκκα” του αθλήματος. Μπορεί η ευλογημένη γη της Βόρειας Καρολίνας να είναι η “Μήτρα” (παράγοντας παίχτες-μπάσκετ με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι η Καντού στη Λομβαρδία μαραγκούς) όμως ποτέ, κανείς δεν αμφισβήτησε τον παγκόσμιο, μπασκετικοκεντρικό χαρακτήρα του “Μεγάλου Μήλου” που αποτελεί το απόλυτο Basketball Hub.

Οι καιροί στη Νέα Υόρκη είναι ιστορικοί και όχι μόνο όσον αφορά το αθλητικό τοπίο. Οι δρόμοι μυρίζουν “αλλαγή”. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία του Μαμντάνι, του νεαρότερου δημάρχου στην ιστορία της πόλης, όμως η επιλογή του ευθυγραμμίζεται με τη διαφορετική ματιά που φέρνει η καινούργια γενιά των Νεοϋορκέζων για την πόλη του. Το υψηλό κόστος στέγασης, η δημόσια ασφάλεια, οι οικονομικές ανισότητες, η ποιότητα των δημοσιών σχολείων ήταν πάντα “θέματα” προς συζήτηση, όμως πλέον έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς με έναν τρόπο που ανάλογο του δεν έχουμε δει στο παρελθόν. Η αυθόρμητη, απρόβλεπτη Νέα Υόρκη των 90s, της “γειτονιάς και του δρόμου” έχει δώσει τη θέση της στη ψηφιακή, πιο πολιτικά συνειδητοποιημένη αλλά και πιο ακριβή σημερινή “παγκόσμια μητρόπολη”.

Η βασική εστία από την οποία πηγάζει η αίσθηση μιας πιθανής αλλαγής στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της Νέας Υόρκης, εντοπίζεται στη στροφή του κόσμου στη συντροφικότητα και την ανιδιοτέλεια. Το υπόβαθρο πάντα υπήρχε στην αχανή αλλά ισχυρά φιλελεύθερη ΝΥ, όμως συνήθως η αντανάκλαση του δεν περνούσε το σύνορο της γειτονιάς. Αυτό φαίνεται ότι αλλάζει και ο άνεμος αυτός μοιάζει ικανός να φτάσει μέχρι τις συντηρητικές γειτονιές του Staten Island και σε κάποιες πιο “κεντρώες” περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς. Άλλωστε το “Μεγάλο Μήλο” ήταν ανέκαθεν το απόλυτο χωνευτήρι πολιτισμών εκτός από το Νο1 πεδίο επαγγελματικού ανταγωνισμού (“εάν μπορείς να τα καταφέρεις εδώ, μπορείς παντού”).

Μέσα στο ευρύ φιλελεύθερο τόξο της πόλης, εντοπίζονται συνιστώσες και έντονες διαφορές μεταξύ κεντρώων, προοδευτικών και σοσιαλιστικών (Αμερικανικής βάσεως πάντα, οι οποίες απέχουν από την Ευρωπαϊκή προσέγγιση αρκετά) τάσεων. Και σε αυτό το περιβάλλον έρχονται οι φετινοί Νικς να παίξουν τον ρόλο της “κοινωνικής κόλλας”. Ένα γκρουπ με trademark του τη “συντροφικότητα” και τη διαφορετικότητα οδηγούμενο από έναν άκαμπτο ηγέτη παλαιάς κοπής που μοιάζει να έχει βγει από χρονομηχανή, έτοιμο να καταρρίψει μύθους και προγνωστικά. O Jalen Brunson είναι ο ηγέτης που θέλει η Νέα Υόρκη. Όχι εξωγήινους, όχι “ρόμποκοπ”, όχι “ιπτάμενους τιμωρούς”. Ένας καθημερινός Νεοϋορκέζος, κλειδωμένος στα ιδεώδη της πόλης: Σκληρή δουλειά/hustling, πίστη στον στόχο, όχι μεγάλες κουβέντες και επίδειξη, επιστροφή στην κοινότητα. Ο αποφασισμένος άνθρωπος ως το απόλυτο όπλο. “Κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν” του ηγέτη τους, οι Νικς είναι μια αποφασισμένη ομάδα. Ένα γκρουπ σε αποστολή. Ποτέ στη νεότερη ιστορία κανένα από τα εκλεχτά τέκνα της πόλης που κλήθηκαν να κρατήσουν το τιμόνι της ομάδας (Μάρμπερι, Καρμέλο) δεν πλησίαζε καν τον χαρακτήρα του παιδιού από το Νιου Τζέρσεϋ. Στην πόλη των υπερηρώων της Marvel και προσομοίωση της Gotham, ο Μπράνσον είναι ο καθόλα γήινος Μπρους Ουίλις στο Die Hard toy ‘88.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την τόνωση της κοινωνικής συνοχής παίζει ο unique χαρακτήρας των Νικς, ως sports brand. Χαρτογραφώντας το αθλητικό γεωγραφικό τοπίο της πόλης, παρατηρούμε δύο άγραφες κοινωνικές συμφωνίες ανάμεσα στους οπαδούς που διαχωρίζουν τις δύο μεγάλες δεξαμενές: Αυτήν που υποστηρίζει το “παραδοσιακό” και τις παλιές ρίζες του “Μεγάλου Μήλου” (Yankees-Knicks-Giants-Rangers) και αυτήν που συνδέεται με τη “δεύτερη γενιά” και βγαίνει από το κέντρο (Mets-Jets-Islanders-Nets). Παρόλα αυτά, οι Νικς διαφέρουν. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα σπουδαία αθλητικά brands, είναι το μόνο που ενώνει υπό τη σκέπη του όλους τους Νεοϋορκέζους. Ακόμα και στο Μπρούκλιν ή στο Νιου Τζέρσεϋ, ο κόσμος υποστηρίζει κυρίως τους Νικς γιατί δεν απευθύνονται μόνο στον καριερίστα της Wall Street αλλά και στον νέο του Μπρονξ ή του Χάρλεμ, που βγαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες στον εργασιακό στίβο.

Η σειρά των τελικών παραμένει ανοιχτή. Οι Σπερς διαθέτουν μια σπουδαία ομάδα και μια νίκη απόψε, στο τρίτο ματς, μπορεί να αλλάξει τελείως την ατμόσφαιρα. Το “πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με οδηγό το αίσθημα της απελπισίας” του Μπρίτζες είναι η πιο ρεαλιστική απεικόνιση του mindset που πρέπει να έχει ένα γκρουπ για να εκπληρώσει το όνειρο, σε αυτό το επίπεδο. Οι Νικς πέρνουν τεράστια ώθηση από μια πόλη που βράζει. Άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται όταν αναγνωρίζονται ως οπαδοί των Νικς, τα μαγαζιά που πουλούν σκούπες έχουν ξεπουλήσει, τα watch parties έχουν εξελιχθεί σε ιστορική εμπειρία γιατί απλά σημασία έχει το “μαζί”. Και αυτό ακριβώς είναι οι φετινοί Νιου Γιορκ Νικς. Η “ομάδα του μαζί”.

Εντός και εκτός γηπέδου.