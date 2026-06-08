Τίμπεργουλβς: Αλλαγές σε πολλά επίπεδα με... γεύση Γκαρνέτ
Οι Τίμπεργουλβς έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια με συνεχή παρουσία στα playoffs, ενώ μεγάλος στόχος στο μέλλον είναι να φτάσει η ομάδα μέχρι τον τίτλο έχοντας ως ηγέτη τον φοβερό Έντουαρντς.
Οι άνθρωποι των.... λύκων παρουσίασαν τις αρκετές αλλαγές που θα έχουν στη νέα σεζόν. Αρχικά στις φανέλες οι οποίες θα θυμίζουν έντονα την εποχή που μεσουρανούσε ο Γκαρνέτ, από τα μέσα των 90s μέχρι τις πρώτες σεζόν της επόμενης δεκαετίας.
Πάντως αλλαγή υπάρχει και στο έμβλημα της ομάδας, αλλά και στις λεπτομέρεις στο παρκέ της έδρας της ομάδας, του Target Center. Άνεμος αλλαγής στη Μινεσότα.
Δείτε το video
new vision.— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026
new edge.
and now, a new look. 🐺 pic.twitter.com/bWzftESoMy
she’s a beaut. 🤩 pic.twitter.com/WvYg2H7Otn— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026
STATEMENT. pic.twitter.com/JJQCd4SaJP— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026
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