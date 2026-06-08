Οι Νικς το πήγαν σε άλλο επίπεδο με την κυκλοφορία μπάλας σε μια φάση του Game 2 κόντρα στους Σπερς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν νέο μπρέικ την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς και πλέον βρίσκονται 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Πλέον το σκηνικό μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, με την ομάδα του Μπράουν να θέλει να τελειώσει τη σειρά.

Εκεί όπου το φθηνότερο εισιτήριο για το Game 3 ανέρχεται στα 11.461 δολάρια, ενώ για το Game 4 η τιμή είναι ακόμη υψηλότερη, καθώς φτάνει στις 13.065 δολάρια.

Η Νέα Υόρκη έβγαλε αρκετές όμορφες φάσεις στο Game 2. Aλλά στην κορυφαία από αυτές έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στο καλάθι των Σπερς, θυμίζοντας την ομάδα του Σαν Αντόνιο στους τελικούς του 2014 τότε που κατέκτησε το τρόπαιο. Τότε η ομάδα του Πόποβιτς έκανε απίθανα πράγματα στους τελικούς με τους Χιτ με φοβερό μπάσκετ συνεργασιών, διδάσκοντας κυκλοφορία μπάλας!

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μπάλα πέρασε από τα χέρια 5 παικτών και ο Μπρίτζες εκτέλεσε από τη γωνία σε μια φάση με φοβερό positioning και κυκλοφορία από όλους!