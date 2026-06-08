Αντετοκούνμπο: Κυμάτισε την καρό σημαία για τον Αντονέλι στο Grand Prix του Μονακό
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει διακοπές μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, στο Μονακό και παρακολούθησαν δια ζώσης το μεγάλο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.
Φυσικά στο Μονακό είναι μαζί του και η σύζυγος του, Μαράια, με τον Greek Freak να ανεβάζει φωτογραφία και να απολαμβάνει τη στιγμή από τις κατακτήριες δοκιμές του GP του Μόντε Κάρλο.
Πάντως ο Έλληνας σταρ ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση και στον τερματισμό του Grand Prix. Ήταν εκείνος που κυμάτισε την καρό σημαία όταν τερμάτισε ο Κίμι Αντονέλι και έδειξε να το απολαμβάνει.
From basketball to Formula 1 🏀🏁— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Giannis Antetokounmpo waved the chequered flag in Monaco! 👀#F1 #MonacoGP @Giannis_An34 pic.twitter.com/IOaaIGFflw
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