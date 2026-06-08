O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλέψε την παράσταση στον τερματισμό του Grand Prix της Μονακό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει διακοπές μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, στο Μονακό και παρακολούθησαν δια ζώσης το μεγάλο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.

Φυσικά στο Μονακό είναι μαζί του και η σύζυγος του, Μαράια, με τον Greek Freak να ανεβάζει φωτογραφία και να απολαμβάνει τη στιγμή από τις κατακτήριες δοκιμές του GP του Μόντε Κάρλο.

Πάντως ο Έλληνας σταρ ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση και στον τερματισμό του Grand Prix. Ήταν εκείνος που κυμάτισε την καρό σημαία όταν τερμάτισε ο Κίμι Αντονέλι και έδειξε να το απολαμβάνει.