Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο κάνουν μαζί διακοπές στο Μονακό

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο αποφάσισαν να κάνουν μαζί διακοπές στο Μονακό.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι γνωστό πως συνδέονται με χρόνια φιλία, με τους δύο τους να μην χάνουν την ευκαιρία να πάνε παρέα στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο Grand Prix της Formula 1, το οποίο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (7/6, στις 16:00 ώρα Ελλάδας).

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο έφτασαν στο Μονακό με σκάφος, όπως φαίνεται και από το Instastory του ιδιοκτήτη του Άρη και είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν έναν από τους κορυφαίοςυ αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού δια ζώσης.

Το instastory του Σιάο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: