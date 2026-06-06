Ο Ανδρέας Ζαγκλής, ο Γενικός Γραμματέας της FIBA,μίλησε για το NBA Europe, το πλάνο του BCL και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Σαν Αντόνιο όπου παρακολουθεί τους τελικούς του ΝΒΑ, μίλησε εκτενώς για το πρότζεκτ του NBA Europe, τη συνεργασία με το NBA, τη σχέση με την EuroLeague, τα αγωνιστικά κριτήρια συμμετοχής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η νέα διοργάνωση από το 2027 και μετά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ανδρέας Ζαγκλής:

Για τον ρόλο της FIBA στο NBA Europe:

«Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόοδο του έργου ενός νέου πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο άθλημά μας στην Ευρώπη. Ο ρόλος μας, ως FIBA, είναι να φροντίζουμε τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας».

Για τα οφέλη των ομάδων που θα συμμετάσχουν:

«Ένα από τα βασικά και νέα στοιχεία του πρότζεκτ, που αποτελεί σαφές και θεμελιώδες κομμάτι του, και δεν υπήρχε όταν κάναμε την ανακοίνωση πέρυσι, είναι ότι οι ομάδες που θα προκριθούν στη διοργάνωση θα έχουν ίσα αρχικά έσοδα και ίση πρόσβαση στα έσοδα που σχετίζονται με την απόδοση με τις ομάδες που θα είναι franchise. Οι ομάδες κερδίζουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη νέα διοργάνωση και μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι θεμελιώδες για εμάς. Οχι μόνο για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που βλέπουμε τώρα στη διαδικασία υποβολής προσφορών για τα franchise, αλλά και για να προσελκύσουμε άλλους επενδυτές από τους συλλόγους που αγωνίζονται στα εγχώρια πρωταθλήματα και στο BCL κάθε χρόνο, για να προκριθούν και να παίξουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι που θα κάνει το μπάσκετ των συλλόγων στην Ευρώπη πολύ ελκυστικό, όχι μόνο για όσους έχουν τη μόνιμη θέση, αλλά τουλάχιστον για άλλους 150 συλλόγους στην Ευρώπη.

Πρέπει να πω ότι είναι πολύ συχνές, σχεδόν εβδομαδιαίες, συναντήσεις των επιχειρησιακών ομάδων για την προετοιμασία, δεν είναι πλέον ένα θεωρητικό έργο».

Για την Ευρωλίγκα:

«Για να καταλήξουμε σε συμφωνία, πρέπει να έχουμε ανθρώπους αποφασισμένους να το κάνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και σήμερα έχουμε την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε με ή χωρίς συμφωνία. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται ένα βήμα προς τον κατακερματισμό, προσωπικά το θεωρώ. ως ένα βήμα προς τη συμφωνία, επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να είναι έτοιμοι για παραχωρήσεις και να βρουν ένα κοινό έδαφος».

Η σημασία των αγωνιστικών κριτηρίων:

«Πιστεύω ότι στο ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο, όπου έχουμε εκατοντάδες συλλόγους και ο καθένας από αυτούς έχει χιλιάδες οπαδούς (μερικοί από αυτούς έχουν εκατομμύρια οπαδούς). Νομίζω ότι οι οπαδοί κάθε συλλόγου πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Εμείς, ως διοικητικό όργανο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αν υποστηρίζετε τη Μάλαγα, η Ουνικάχα έχει την ευκαιρία να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Αναφέρω τη Μάλαγα επειδή έπαιξε στο (τρέχον) κορυφαίο πρωτάθλημα, ήταν μέτοχος αυτού του κορυφαίου πρωταθλήματος και μια μέρα, με μια απόφαση στην οποία η Ουνικάχα δεν συμμετείχε, έπαψε να βρίσκεται σε αυτό το κορυφαίο πρωτάθλημα. Επομένως, η συμφωνία για το 25% ανοιχτών θέσεων στη νέα διοργάνωση, αποτελεί τον απόλυτο σεβασμό για όλους τους οπαδούς του μπάσκετ στην Ευρώπη, επειδή μπορούν να δουν και να ονειρευτούν ότι η ομάδα τους μπορεί να παίξει στην κορυφαία κατηγορία. Μερικοί οπαδοί είναι προνομιούχοι τώρα και μπορεί να μην είναι προνομιούχοι αύριο. Δεν θα κάνουμε τίποτα κακό σε αυτούς τους οπαδούς επειδή θα έχουν ακόμα την ευκαιρία να βλέπουν την ομάδα τους να συμμετέχει κάθε χρόνο. Ακόμα και χωρίς άδεια, μπορείς να παίζεις κάθε χρόνο στην κορυφαία κατηγορία».

Η πρόσβαση μέσω των αγωνιστικών κριτηρίων:

«Η πρόκριση δεν θα είναι μόνο από τη δεύτερη διοργάνωση, το BCL, θα είναι επίσης από το εθνικό πρωτάθλημα και τα προκριματικά τουρνουά. Αν έχεις μια καλή ομάδα, ακόμα και χωρίς άδεια, μπορείς να παίζεις κάθε χρόνο. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό και σχετίζεται άμεσα με την αθλητική αξιοκρατία”.

“Εργαζόμαστε με στόχο τον Οκτώβριο του 2027. Ο μηχανισμός είναι σαφής. Θα υπάρξει πρόκριση μέσω του BCL και μέσω ενός ή περισσότερων προκριματικών τουρνουά στο τέλος της σεζόν για τις καλύτερες ομάδες από τα εγχώρια πρωταθλήματα με την υψηλότερη κατάταξη. Αυτό είναι σαφές. Από το BCL, θα έχουμε τρεις ομάδες ανάλογα με τη χρονιά, μπορεί να έχουμε 1 ή 2 που θα προκριθούν απευθείας, τουλάχιστον μία, και η άλλη δεύτερη ή τρίτη, θα πάει στα προκριματικά τουρνουά. Στη συνέχεια, θα κατατάξουμε τα Εθνικά Πρωταθλήματα με βάση την ευρωπαϊκή συμμετοχή των συλλόγων τους, προκειμένου να επιλέξουμε την ομάδα που θα έχει την καλύτερη κατάταξη και δεν θα προκριθεί για να παίξει στο τουρνουά τέλους της σεζόν.

Κάνοντας την υπόθεση ότι θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027, στο τέλος αυτής της σεζόν, θα έχουμε το Final 4 του BCL και τα προκριματικά τουρνουά, που θα μας δώσουν τις 4 ομάδες που θα παίξουν στο πρωτάθλημά μας την επόμενη σεζόν».

Ο σεβασμός των εθνικών ομάδων και των εγχώριων πρωταθλημάτων:

«Σχετικά με το φορμάτ, εξετάζουμε μια σεζόν που θα δώσει την ευκαιρία στις ομάδες να έχουν έναν αριθμό εντός έδρας αγώνων. Οι ομάδες εργάζονται για να δημιουργηθεί ένα περιεκτικό καλεντάρι που θα σέβεται τα εθνικά πρωταθλήματα τα οποία έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, που θα δίνει αρκετό χώρο στο νέο πρωτάθλημα να αναπτυχθεί και να εμπορευματοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και στις Εθνικές Ομάδες να έχουν διαθέσιμους τους καλύτερους παίκτες τους. Η αρχή του καλενταριού είναι ότι η ομάδα που παίζει έχει τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες στη διάθεσή της, είτε αυτό είναι στον αγώνα του εγχώριου πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, είτε είναι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με το BCL ή το νέο πρωτάθλημα, είτε είναι κατά τη διάρκεια του παραθύρου με την Εθνική Ομάδα».

Μια είδηση για το NIL/NCAA:

«Εμείς (η FIBA) καταφέραμε να πείσουμε ορισμένες ομάδες ότι είμαστε εκεί για όλες. Όχι μόνο για να βοηθήσουμε ομάδες στο BCL ή στα εθνικά πρωταθλήματα. Ο πρόεδρος της FIBA ​​Europe, Jorge Garbajosa, ανακοίνωσε ότι αυτό το φθινόπωρο, στα κεντρικά γραφεία της FIBA, θα διοργανώσουμε μια σύνοδο κορυφής με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων συλλόγων».

Γιατί ένας Αμερικανός φίλαθλος να ενδιαφερθεί για το NBA Europe:

«Αν ο Αμερικάνος οπαδός εκτιμά το ταλέντο των παικτών που έρχονται από την Ευρώπη ή τον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω ότι υπάρχει το στοιχείο του “Τι ακολουθεί”, αλλά και το στοιχείο του “Το παιχνίδι μας μπορεί να παίζεται και διαφορετικά” Και δεν αναφέρομαι μόνο στους κανονισμούς, γιατί οι κανονισμοί θα είναι της FIBA. Αναφέρομαι πολλά, περισσότερα, ή όσα μου αρέσουν, X’s and O’s στο παιχνίδι. Υπάρχει επίσης ένα επίπεδο πάθους. Η ήττα δεν γίνεται αποδεκτή τόσο ελαφριά όπως σε άλλα μέρη. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά μιλάτε σε κάποιον που έχει γεννηθεί σε μία συγκεκριμένη χώρα. Επίσης πιστεύω ότι πολυπολιτισμική προσέγγιση του παιχνιδιού είναι πολύ ορατή. Ίσως να μην υπάρχει ο ισπανικός αιφνιδιασμός όπως υπήρχε νωρίς στη δεκαετία των 80’s, που ήταν τόσο ξεχωριστό σε σχέση με τον τρόπο που οι Γιουγκουσλαβοι έπαιζαν το παιχνίδι, αλλά και πάλι, βλέπεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο παιχνίδι. Αλλά για αυτούς που αγαπούν το κολεγιακά μπάσκετ και το ΝΒΑ, δεν ξέρω αν είναι κάτι ενδιάμεσο, αλλά σίγουρο θα είναι πολύ ελκυστικό.

