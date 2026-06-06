Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν ωραίος για τους Σπερς, αλλά στο φινάλε έγινε μοιραίος και έπαιξε κομβικό ρόλο στη νίκη των Νικς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στους Νικς στο Game 2 των τελικών του NBA, όμως στο τέλος τα έκανε ΟΛΑ μαντάρα και κόστισε την ήττα στους Σπερς.

Σε 40 λεπτά στο παρκέ, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είχε 29 πόντους με 11/21 εντός παιδιάς (9/15 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, όμως στο τέλος τα έκανε όλα λάθος.

Αρχικά, μετά από αμυντικό ριμπάουντ έκανε λάθος πάσα και έκανε φάουλ στον Μπράνσον, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 104-105. Στη συνέχεια πήρε την τελευταία επίθεση, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει, με αποτέλεσμα οι Σπερς να γνωρίσουν την ήττα στην έδρα τους και πλέον να είναι πίσω με 0-2 απέναντι στους Νικς.

Μετά το ματς ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά δεν κρύφτηκε, με τον Γάλλο να χρησιμοποιεί σκλήρή γλώσσ για τον εαυτό του. «Το πέταξα εγώ αυτό το παιχνίδι. Τα θαλάσσωσα. Δεν παίξαμε καλά ως ομάδα. Χρειαζόμασταν να κερδίσουμε αυτό το ματς, Ήταν δικό μας. Όμως αυτήν τη στιγμή πάει, έχει ήδη γίνει. Θα το μετανιώσω; Σίγουρα. Θα το χρησιμοποιήσω ως καύσιμο για εμένα και την ομάδα μου; Απολύτως».