Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πάει Madison Square Garden για το Game 3 των τελικών του ΝΒΑ
Mατσάρα έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν εκείνη που επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.
Υπάρχει και δεύτερο ματς στο Σαν Αντόνιο πριν η σειρά μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη και το θρυλικό Madison Square Garden. Εκεί το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνά τα 6.000 δολάρια. Για την ακρίβεια τιμή είναι 6.207.
Πάντως τον τρίτο τελικό θα τον δει από κοντά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από πρόσκληση του Τζέιμς Ντόλας, του ιδιοκτήτη των Νικς.
Η Νέα Υόρκη ζει μεγάλες στιγμές φέτος, αφού μετρά 12 σερί νίκες στα playoffs και θέλει την επιστροφή στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973!
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