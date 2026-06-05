O Nτόναλντ Τραμπ θα δει από κοντά το Game 3 των Νικς με τους Σπερς.

Mατσάρα έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν εκείνη που επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.

Υπάρχει και δεύτερο ματς στο Σαν Αντόνιο πριν η σειρά μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη και το θρυλικό Madison Square Garden. Εκεί το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνά τα 6.000 δολάρια. Για την ακρίβεια τιμή είναι 6.207.

Πάντως τον τρίτο τελικό θα τον δει από κοντά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από πρόσκληση του Τζέιμς Ντόλας, του ιδιοκτήτη των Νικς.

Η Νέα Υόρκη ζει μεγάλες στιγμές φέτος, αφού μετρά 12 σερί νίκες στα playoffs και θέλει την επιστροφή στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973!