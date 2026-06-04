Ο Νίκος Καρφής γράφει για τον Τζέιλεν Μπράνσον που έχει αναλάβει μια από τις πιο δύσκολες αποστολές στο ΝΒΑ και στοχεύει να... σπάσει την κατάρα της πιο λαμπερής πόλης των ΗΠΑ.

Τα φώτα δικαίως έχουν πέσει περισσότερο όλη τη σεζόν πάνω στον... εξωγήινο, Βίκτορ Γουεμπανιάμα που στα 22 χρόνια οδήγησε τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ και συνεχίζει να παλεύει για το τρόπαιο.

Ωστόσο στο Game 1 οι... σκληροί Νικς που αγνοούν την ήττα εδώ και 11 ματς στα playoffs του ΝΒΑ, έκαναν ένα μεγάλο break και προηγούνται στη σειρά των τελικών. Με μπροστάρη τον Μπράνσον στο τέλος, έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Με έναν πολύ υποτιμημένο παίκτη που κατά τη διάρκεια του Game 1 έφυγε με πρόβλημα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αλλά επέστρεψε στο δεύτερο και έγινε clutch στο τέταρτο κάτι που συνηθίζει.

Άλλωστε και η καριέρα του ήταν ένας διαρκής αγώνας, μια μάχη να κλείνει συνεχώς στόματα.

Ένας υποτιμημένος leader που πάει να... σπάσει την κατάρα

Jalen Brunson has left to the locker room after an apparent leg injury in the 1st quarter...



Oh no. pic.twitter.com/mkD7uIbmDu — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2026

Οι Νικς είναι μια ομάδα που δεν έχουν πανηγυρίσει τίτλο από το μακρινό 1973. Είναι πολλα τα χρόνια για την πιο λαμπερή πόλη των ΗΠΑ. Πολύ περίεργο που ένας οργανισμός με τόση λάμψη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στον τίτλο.

Δεν το πέτυχαν με τον Γιούν και τον Άλαν Χιούστον, δεν το έκαναν με τον Καρμέλο. Φέτος όμως είναι αποφασισμένοι να το πράξουν. Είναι προσηλωμένοι στον στόχο, αρνούνται να χάσουν στα playoffs.

Και οδηγούνται από τον ηγέτη τους, Τζέιλεν Μπράνσον που συνεχίζει να αποδεικνύει την κλάση του σε κάθε ματς. Συνεχίζει να δείχνει πως λατρεύει τα ματς-θρίλερ και τα τελευταία λεπτά των αγώνων.

Απέναντι στους Σπερς έφυγε με πρόβλημα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αλλά επέστρεψε δριμύτερος στο δεύτερο για να είναι κοντά στην ομάδα. Φάνηκε λίγο επηρεασμένος καθώς τελείωσε με 12/31 σουτ, αλλά στο τέλος ήταν ο γνωστός Μπράνσον.

Ο άνθρωπος που κουβαλά την ελπίδα μιας ολόκληρης πόλης για το πολυπόθητο δαχτυλίδι.

Knicks 1-0.



First NBA finals game in 27 years 🗽 pic.twitter.com/TWBYueTmSG — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2026

Τρίποντο για το 95-97, 2 λεπτά για το τέλος και δίποντο-υπογραφή νίκης για το 95-101 στα 37 δευτερόλεπτα σε ένα τρελό σουτ. Μπορεί πολλοί να τον υποτιμούν, αλλά ο Μπράνσον είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία και να το φέρει στη Νέα Υόρκη.

Η αποστολή να το φέρει στην πιο λαμπερή πόλη των ΗΠΑ

Η πίεση όταν αγωνίζεται στους Νικς είναι τεράστια. Έχουν κολλήσει την ταμπέλα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια πως στο τέλος πάντα θα χύνει την... καρδάρα με το γάλα. Πως ότι και να γίνει δεν θα αγγίξουν το τρόπαιο.

Ο Πολ Πιρς αστειεύομενος δήλωσε πως ακόμα και 3-0 να προηγούνται στους τελικούς οι Νικς, θα χάσουν τα 4 επόμενα ματς.

Ο οργανισμός των Νικς περίμενε για χρόνια τη στιγμή του. Έχει βιώσει τόσες και τόσες αποτυχίες που δεν συμβαδίζουν με το τι σημαίνει Νέα Υόρκη για τις ΗΠΑ. Η λάμψη είναι παντού σε αυτή την πόλη, αλλά την λάμψη του δαχτυλιδιού έχουν να την δουν από το 1973 και τον Γουολτ Φρέιζιερ και τον Γουίλις Ριντ.

Είναι κάτι σαν... κατάρα από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν σπάει με τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο Μπράνσον και η παρέα του είναι αποφασισμένοι να πάνε όλοι τη διαδρομή φέτος.

corner 3. BANG ‼️ pic.twitter.com/hFVobs3SVF — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 4, 2026

Ο Μπράνσον σε όλη του την καριέρα έχει μάθει να παλεύει με την αμφισβήτηση και να το ξεπερνά. Οι Μάβερικς δεν πίστεψαν σε εκείνον. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Έγινε all star παίκτης στους Νικς. Και εκεί τον κρίνουν, τον αμφισβητούν, λένε αρκετοί πως δεν θα μπορέσει, δεν θα ολοκληρώσει την αποστολή.

Αλλά εκείνος απαντά σε όλους και έχει οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς. Και πλέον είναι τρία βήματα μακριά από τον τίτλο.

Ένα παιδί που πέφτει, αλλά πάντα σηκώνεται ξανά και παλεύει. Όπως έκανε στο Game 1.

Και πάει να κάνει κάτι σπουδαίο. Το να πάρεις πρωτάθλημα με τους Νικς μετρά... διπλά!. Δεν είναι το ίδιο εύκολο να το πάρεις με άλλη ομάδα. Οι λάτρεις του ΝΒΑ και των Νικς το ξέρουν καλά αυτά.

Ο Τζέιλεν φέτος, ο υποτιμημένος leader είναι αποφασισμένος να σπάσει την κατάρα! Και να φέρει το πολυπόθητο τρόπαιο σε μια πολή που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ. Σε μια πολη που έχει το ανυπέρβλητο Madison Square Garden, αλλά χωρίς πολλά λάβαρα στην οροφή. Ο Μπράνσον θέλει να το αλλάξει αυτό.