Αποθέωσε Mπράνσον ο Σακίλ: «Τον περίμενα και μου έδειξε πως είναι έτοιμος για τα... φώτα»
Σπουδαίο ματς έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1, επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0 για τη Νέα Υόρκη που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 1973.
Για τον σταρ της ομάδας από το Μεγάλο Μήλο μίλησε και ο Σακίλ Ο'Νίλ που πάντα είναι αυστηρός κριτής, αλλά δίκαιος. Ο «Diesel» παραδέχθηκε πως ο Μπράνσον έδειξε έτοιμος για τη μεγάλη σκηνή των τελικών.
«O Mπράνσον είχε τις στιγμές του στην 4η περιόδο όπου... κουβάλησε. Ήθελα να τον δω πως θα τα πάει πριν το Game 1. Moυ έδειξε πως είναι έτοιμος για τα... φώτα (των τελικών)», ήταν τα λόγια του Shaq που ξέρει καλά πως να παίρνεις πρωτάθλημα, αφού έχει 4 στην καριέρα του.
"[Jalen Brunson] just showed me ... that he's ready for the lights."@SHAQ reacts to the Knicks' 105-95 Game 1 win vs. the Spurs 🏀 pic.twitter.com/sndYsL4Ho6— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 4, 2026
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