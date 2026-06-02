Τέιτουμ: «Το NBA Europe ξεκινά τον Οκτώβριο του 2027» – Έτοιμο να προχωρήσει και χωρίς την EuroLeague

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, έδωσε νέες λεπτομέρειες για το πρότζεκτ του NBA Europe, επιβεβαιώνοντας πως ο στόχος παραμένει η έναρξη της νέας διοργάνωσης τον Οκτώβριο του 2027, ενώ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική λίγκα είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και χωρίς συμφωνία με την EuroLeague.

Το NBA και η FIBA συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στο νέο ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο μπασκετικό τοπίο της ηπείρου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Τέιτουμ, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τελικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και συλλόγους.

«Χτίζουμε ένα σύστημα που θα ωφελήσει τους ευρωπαϊκούς συλλόγους από τον Οκτώβριο του 2027. Στο τέλος του μήνα θα ολοκληρωθούν οι προσφορές και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία μας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ανακοινώσεις, καθώς πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με τους συλλόγους για να γίνει το τζάμπολ τον Οκτώβριο του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά το NBA εμφανίζεται τόσο βέβαιο για το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης, δείχνοντας ότι το πλάνο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και χωρίς την EuroLeague»

Ένα από τα πιο ηχηρά μηνύματα του Τέιτουμ αφορούσε τις σχέσεις με την EuroLeague. Παρότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, το NBA δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

«Παραμένουμε σε ενεργές συζητήσεις με την EuroLeague. Πιστεύουμε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες, αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τη FIBA και τους συνεργάτες μας αν χρειαστεί. Θα υπάρξει συνάντηση με την EuroLeague τις επόμενες εβδομάδες», τόνισε. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επαφές μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ να μοιάζει πιο ανοιχτό από ποτέ.

Το 90% των οικονομικών θα παραμείνει στην Ευρώπη

Ο Τέιτουμ απάντησε και στην κριτική που έχει ασκηθεί προς το NBA Europe, ότι δηλαδή πρόκειται για μια προσπάθεια άντλησης πόρων από το ευρωπαϊκό μπάσκετ προς όφελος της αμερικανικής λίγκας.

«Δεν πρόκειται για εξαγωγή αξίας. Ένα τεράστιο ποσοστό θα επιστρέψει ως επένδυση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρερμηνείες. Περίπου το 90% των οικονομικών της διοργάνωσης θα παραμείνει στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς το οικονομικό μοντέλο του NBA Europe αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές ομάδες και τις διοργανώσεις.

Το BCL αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Παράλληλα, ο Τέιτουμ αποκάλυψε πως ο επόμενος πρωταθλητής του Basketball Champions League θα εξασφαλίσει θέση στο NBA Europe, μια εξέλιξη που αναβαθμίζει σημαντικά τη διοργάνωση της FIBA.

«Ο επόμενος νικητής του Basketball Champions League θα συμμετάσχει στο NBA Europe», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το NBA έχει ήδη διαμορφώσει το οικονομικό πλαίσιο εισόδου των συλλόγων στη νέα λίγκα, με τις ομάδες να αναμένεται να λαμβάνουν ποσά που ξεκινούν από τα 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε είναι δεδομένο πως η αγορά θα αλλάξει δραστικά τα επόμενα χρόνια, ενώ το Basketball Champions League της σεζόν 2026-27 αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο «εισιτήριο» προς τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

