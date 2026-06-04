Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποτελεί πόλο έλξης και αυτό αποδείχθηκε στο Game 1 των τελικών.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1 των τελικών του, και με μπροστάρη τον Μπράνσον και κομβικό Τάουνς επικράτησε με 105-95 για ένα πολύ σημαντικό break μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Πάντως ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο. Περίπου 6.5 λεπτά για το τέλος του ματς και με το σκορ στο 92-86 υπέρ των Νικς, ένας φίλαθλος μπήκε στο παρκέ με σκοπό να βγάλει selfie με τον Γάλλο σταρ, κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια σε ματς του ΝΒΑ.

Πάντως ο... εισβολές πρόλαβε να βγάλει τη selfie πριν τον... μαζέψουν και τον απομακρύνουν οι security για να συνεχιστεί κανονικά το ματς.

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