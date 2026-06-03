Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η εποχή Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον Καναδό σέντερ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Ο Κάιλ Αλεξάντερ (30χρ., 2.08μ.) έχει συμφωνήσει με όλα με τον «δικέφαλο» και αποτελεί θέμα χρόνου η ανακοίνωση για την απόκτησή του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι προορίζει τον έμπειρο ψηλό για βασικό «πεντάδι» του ΠΑΟΚ τη νέα αγωνιστική σεζόν, με τον Μπεν Μουρ να τον συμπληρώνει στη front line μαζί με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.

Πρόκειται για έναν άκρως αθλητικό ψηλό ο οποίος είχε τόσο στην «shortlist» του Παναθηναϊκού όταν είχε τραυματιστεί ο Ματίας Λεσόρ, όσο και σε αυτήν του Ολυμπιακού ως αντικαταστάτης του Μόουζες Ράιτ.

Παρόλα αυτά παρέμεινε στην Τουρκία και δη στην Τουρκ Τέλεκομ, με την οποία αγωνίστηκε φέτος σε 21 ματς του Eurocup έχοντας κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 τάπα, ενώ σούταρε με 71% στα δίποντα και 76% στις βολές.