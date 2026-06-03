ΠΑΟΚ: Συμφώνησε για διετές συμβόλαιο ο Γκρέι
Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τα επόμενα δυο χρόνια ο Ραϊκουάν Γκρέι, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση του «δικεφάλου», η οποία έχει μεγάλες προσδοκίες για τη νέα σεζόν! Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με συνολικές αποδοχές 1.6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ραϊκουάν Γκρέι αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών.
Ο Αμερικανός άσος που έκανε εξαιρετική σεζόν με την «Ένωση» στο Basketball Champions League, αλλά και στο πρωτάθλημα ισχυροποιεί τον ΠΑΟΚ, καθώς δίνει δύναμη και ποιότητα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι σχεδιάζει ένα ρόστερ που θα έχει δύναμη, ενέργεια και ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σε 27 αγώνες της Stoiximan GBL έχει 12.64 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά αγώνα σε 29.6 λεπτά συμμετοχής.
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