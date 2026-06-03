Η UEFA προχώρησε σε αποκλεισμό ομάδας από το Αζερμπαϊτζάν από το Conference League, λόγω εμπλοκής σε χειραγώγηση αγώνων.

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για την Τουράν Τοβούζ από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς η UEFA αποφάσισε τον αποκλεισμό της από το Conference League σεζόν 2026/2027 λόγω παλαιότερης εμπλοκής της σε χειραγώγηση αγώνων. Η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας έκρινε την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν ως ακατάλληλη για να συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και αποφάσισε τελικά τον αποκλεισμό της.

Η Τοβούζ τερμάτισε στην τρίτη θέση του εγχώριου πρωταθλήματος που εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για την προκριματική φάση του Conference League, όμως πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος... Ακόμα κι έτσι πάντως το κλαμπ δήλωσε πως δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Συγκεκριμένα τόνισε μέσω ανακοίνωσης πως θα προσφύγει στο CAS για τη δικαίωσή της, ενώ συμπλήρωσε πως η προετοιμασία της για το Conference League θα συνεχιστεί κανονικά...

«Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 τερματίσαμε στην 3η θέση, ακολουθώντας όλες τις αθλητικές αρχές, και κερδίσαμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε στο Conference League, το οποίο και δικαιούμαστε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA διεξήγαγε έρευνα για το αν ο σύλλογός μας πληρούσε τα κριτήρια, εξετάζοντας την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της AFFA με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της AFFA είχε αποκλείσει επτά παίκτες της ομάδας μας, οι οποίοι αγωνίζονταν στην Πρώτη Κατηγορία τη σεζόν 2019-20, από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι ο σύλλογός μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα από σήμερα και θα προσφύγει στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) για να αλλάξει η απόφαση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή μας στο Conference League, όπου προκριθήκαμε τηρώντας όλες τις αθλητικές αρχές.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα πλάνα προετοιμασίας μας για το Conference League. Αυτόν τον μήνα, τα μέλη της ομάδας θα συγκεντρωθούν και θα μεταβούν στην Τουρκία για προετοιμασία» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.