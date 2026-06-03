Ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται ήδη στη Μύκονο όπως... αποκάλυψαν τα social media της ομάδας του νησιού των ανέμων.

Για ένα ακόμα καλοκαίρι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών θα περάσει ένα μέρος των θερινών του διακοπών στη Μύκονο.

Τα social media της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου, αποκάλυψαν την άφιξη του ιδιωτικού τζετ του Μάικλ Τζόρνταν στο νησί των ανέμων.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το αεροδρόμιο της Μυκόνου