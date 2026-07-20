Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ άνοιξε τη δεύτερη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, με τους περσινούς κατόχους να έχουν πλέον τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση στο PAOK Sports Arena.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έθεσε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, δίνοντας τη δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να επιλέξουν νέα θέση στις εξέδρες του PAOK Sports Arena, πριν ανοίξει η διαδικασία για το ευρύ κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση των ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ πέρασε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στους ήδη υπάρχοντες κατόχους που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική θέση στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση

«Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ακολουθεί η περίοδος όπου οι παλιοί κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα αλλαγής θέσης.

Οι παλιοί κάτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, (Δευτέρα - Παρασκευή 24/7, 09:00-17:00,) στα τηλέφωνα 2310-472551 & 2310-472561 ή να στείλουν email με το αίτημά τους στο [email protected] προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής θέσης.

Υπενθυμίζεται ότι από την ερχόμενη Κυριακή (26/7) ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας».