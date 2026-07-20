ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση των εισιτηρίων διαρκείας με δικαίωμα αλλαγής θέσης
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έθεσε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, δίνοντας τη δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να επιλέξουν νέα θέση στις εξέδρες του PAOK Sports Arena, πριν ανοίξει η διαδικασία για το ευρύ κοινό.
Μετά την ολοκλήρωση των ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ πέρασε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στους ήδη υπάρχοντες κατόχους που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική θέση στο γήπεδο.
Η ανακοίνωση
«Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ακολουθεί η περίοδος όπου οι παλιοί κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα αλλαγής θέσης.
Οι παλιοί κάτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, (Δευτέρα - Παρασκευή 24/7, 09:00-17:00,) στα τηλέφωνα 2310-472551 & 2310-472561 ή να στείλουν email με το αίτημά τους στο [email protected] προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής θέσης.
Υπενθυμίζεται ότι από την ερχόμενη Κυριακή (26/7) ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας».
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ακολουθεί η περίοδος όπου οι παλιοί κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα αλλαγής θέσης.— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026
Οι παλιοί κάτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, (Δευτέρα -… pic.twitter.com/qjCic8xKTS
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