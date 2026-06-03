Ακόμα ένα... παράσημο στην καριέρα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αφού θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ27.

O Βίκτορ Γουεμπανιάμα τρελαίνει κόσμο τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Σαν Αντόνιο και σίγουρα θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα στο ΝΒΑ. Ο Γάλλος σταρ κατάφερε να οδηγήσει τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ, μετά τη νίκη μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 7 και θέλει να πάρει την κούπα για να γίνει και δεύτερος νεότερος MVP στην ιστορία των τελικών. Γιατί μόνο με θαύμα δεν θα είναι MVP τελικών, αν οι Σπερς πάρουν τον τίτλο.

Στο πέρασμα των χρόνων οι σπουδαιότεροι σταρ της λίγκας και τα μεγαλύτερα ονόματα κοσμούν το εξώφυλλο του πασίγνωστου video game NBA 2K. Αυτή τη φορά έχει έρθει η στιγμή για το Wemby.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα ο Γάλλος ηγέτης των Σπερς θα είναι στο εξώφυλλο του NBA 2K27 (κυκλοφορεί στις 4 Σεπτέμβρη), δείχνοντας πλέον πόσο μετρά το όνομα του στην παγκόσμια αγορά και όχι μόνο.

Στο NBA 2K26 το overall του Wemby φτάνει το 97 και βρίσκεται στην δεύτερη θέση μαζί με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς. Στην κορυφή με rating 98 βρίσκονται παρέα οι Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.