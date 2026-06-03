Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει ο δεύτερος νεότερος MVP στην ιστορία των τελικών.

Ο... εξωγήινος Γουεμπανιάμα ετοιμάζεται για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατάφερε να οδηγήσει τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 111-103 μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 7.

Πλέον στους τελικούς περιμένουν οι Νικς του Μπράνσον και τους Τάουνς. Ο Γάλλος σταρ θα έχει την ευκαιρία (αν κατακτήσει τον τίτλο), να γίνει ο δεύτερος νεότερος MVP στην ιστορία των τελικών, αφού είναι 22 ετών.

Ποιο είναι όμως οι νεότεροι της ιστορίας;

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μάτζικ Τζόνσο όπου το 1980 πήρε τίτλο με τους Λέικερς κόντρα στους Σίξερς στα 20 χρόνια και 276 μέρες. Στη δεύτερη θέση πάλι ο Μάτζικ με 22 έτη και 298 μέρες στον τίτλο των λιμνάνθρωπων το 1982 και πάλι απέναντι στη Φιλαδέλφεια. Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Καουάι Λεόναρντ, το 2014 κόντρα στους Χιτ (22 ετών και 351 ημερών).

Το TOP 5

20 έτη και 276 ημέρες- Μάτζικ Τζόνσον (1980 vs Σίξερς)

22 έτη και 298 ημέρες - Μάτζικ Τζόνσον (1982 vs Σίξερς)

22 έτη και 351 ημέρες- Καουάι Λέοναρντ (2014 vs Χιτ)

23 έτη και 61 ημέρες - Τιμ Ντάνκαν (1999 vs Νικς)

24 έτη και 14 ημέρες - Καρίμ Αμπντούλ-Τζάμπαρ (1971 vs Μπούλετς)