Κάρι: Τεράστιο 10ετές deal με κινεζική εταιρεία παπουτσιών
Το όνομα του Στεφ Κάρι συνεχίζει να κάνει.. γκελ στην παγκόσμια αγορά, με τον θρύλο των Γουόριορς να υπογράφει ένα μεγάλο συμβόλαιο με κινεζική εταιρία. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σταρ των του Γκόλντεν Στέιτ υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας παπουτσιών με την κινεζική εταιρεία Li-Ning.
Η συμφωνία είναι για 10 έτη και όπως αναφέρεται, η Li-Ning επεκτείνει παγκοσμίως την επιχείρηση Curry Brand του και περιλαμβάνει προϊόντα μπάσκετ, athleisure, αλλά και τη δυνατότητα για τον Κάρι να υπογράφει αθλητές κάτω από τη μάρκα του, και μια πλήρη σειρά γκολφ.
Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ένας εκ των σπουδαιότερων παικτών ever στο ΝΒΑ, είναι από την πρώτη στιγμή της καριέρας του στους Γουόριορς, έχοντας πανηγυρίσει μαζί τους 4 πρωταθλήματα.
Golden State Warriors star Stephen Curry has signed a shoe endorsement contract with Chinese company Li-Ning -- a landmark 10-year deal, sources tell ESPN. Li-Ning extends his Curry Brand venture globally and encompasses basketball products, athleisure, the ability for Curry to… pic.twitter.com/RgXull3PjU— Shams Charania (@ShamsCharania) June 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.