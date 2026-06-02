O Στεφ Κάρι υπέγραψε συμβόλαιο 10 ετών με κινεζική εταιρία σε μια κίνηση που... ταράζει τα νερά.

Το όνομα του Στεφ Κάρι συνεχίζει να κάνει.. γκελ στην παγκόσμια αγορά, με τον θρύλο των Γουόριορς να υπογράφει ένα μεγάλο συμβόλαιο με κινεζική εταιρία. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σταρ των του Γκόλντεν Στέιτ υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας παπουτσιών με την κινεζική εταιρεία Li-Ning.

Η συμφωνία είναι για 10 έτη και όπως αναφέρεται, η Li-Ning επεκτείνει παγκοσμίως την επιχείρηση Curry Brand του και περιλαμβάνει προϊόντα μπάσκετ, athleisure, αλλά και τη δυνατότητα για τον Κάρι να υπογράφει αθλητές κάτω από τη μάρκα του, και μια πλήρη σειρά γκολφ.

Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ένας εκ των σπουδαιότερων παικτών ever στο ΝΒΑ, είναι από την πρώτη στιγμή της καριέρας του στους Γουόριορς, έχοντας πανηγυρίσει μαζί τους 4 πρωταθλήματα.