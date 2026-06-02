Κάρι: Τεράστιο 10ετές deal με κινεζική εταιρεία παπουτσιών

Κάρι: Τεράστιο 10ετές deal με κινεζική εταιρεία παπουτσιών

Νίκος Καρφής
Κάρι: Τεράστιο 10ετές deal με κινεζική εταιρεία παπουτσιών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
O Στεφ Κάρι υπέγραψε συμβόλαιο 10 ετών με κινεζική εταιρία σε μια κίνηση που... ταράζει τα νερά.

Το όνομα του Στεφ Κάρι συνεχίζει να κάνει.. γκελ στην παγκόσμια αγορά, με τον θρύλο των Γουόριορς να υπογράφει ένα μεγάλο συμβόλαιο με κινεζική εταιρία. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σταρ των του Γκόλντεν Στέιτ υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας παπουτσιών με την κινεζική εταιρεία Li-Ning.

Η συμφωνία είναι για 10 έτη και όπως αναφέρεται, η Li-Ning επεκτείνει παγκοσμίως την επιχείρηση Curry Brand του και περιλαμβάνει προϊόντα μπάσκετ, athleisure, αλλά και τη δυνατότητα για τον Κάρι να υπογράφει αθλητές κάτω από τη μάρκα του, και μια πλήρη σειρά γκολφ.

Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ένας εκ των σπουδαιότερων παικτών ever στο ΝΒΑ, είναι από την πρώτη στιγμή της καριέρας του στους Γουόριορς, έχοντας πανηγυρίσει μαζί τους 4 πρωταθλήματα.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     