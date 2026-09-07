Λανγκ: «Σαν όνειρο ότι θα αγωνιστούμε σε League Phase Champions League, ενθουσιασμένοι για το ματς με την ΑΕΚ»

Ο επιθετικός της ΛΑΣΚ, Κρίστοφ Λανγκ, μίλησε για το ματς της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, κόντρα στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League θα φιλοξενήσει τη ΛΑΣΚ του δανεικού από τον Δικέφαλο, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Πριν την αναχώρηση της αποστολής της αντιπάλου της Ένωσης με προορισμό την Αθήνα ο επιθετικός της ομάδας, Κρίστοφ Λανγκ, μίλησε σε μέσα της Αυστρίας και χαρακτήρισε όνειο τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η δήλωση του Κρίστοφ Λανγκ

«Όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι σαν όνειρο το γεγονός ότι θα αγωνιστούμε στη League Phase Champions League. Παρά όμως την ιδιαίτερη σημασία του ματς θα το προσεγγίσουμε όπως κάθε άλλο. Προετοιμαστήκαμε καλά και με επαγγελματισμό.

Η χαρά και ο ενθουσιασμός μας είναι δεδομένα αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο δυνατόν. Σίγουρα τόσο εγώ, όσο και η υπόλοιπη ομάδα είμαι χαρούμενοι και γεμάτοι προσμονή για τον αγώνα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και για μένα».