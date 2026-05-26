Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής και με το εκκωφαντικό 130-93 πήραν τη πρόκριση για τους NBA Finals με «σκούπα» και 4-0 νίκες!

Ποιος είδε τους Νικς και δεν τους... φοβήθηκε στη σειρά με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς! Οι Νεοϋορκέζοι ένιωσαν σαν το... σπίτι τους στο Οχάιο και διέλυσαν τους γηπεδούχους με 37 πόντους διαφορά για το 4-0 και τη πρόκριση στους τελικούς του NBA μετά από 27 χρόνια και δη το 1999.

Το τελικό 130-93 δεν αφήνει πολλά... μπασκετικά περιθώρια ανάλυσης. Τα λέει όλα από μόνο του. Συνολικά στα τέσσερα ματς και την «σκούπα» κόντρα στους Καβαλίερς, ο μέσος όρος διαφοράς των νικών ήταν +19,2 πόντοι, δείγμα και της απόλυτης κυριαρχίας των Νικς.

Ο Λάντρι Σάμετ αποτέλεσε τον... αφανή πρωταγωνιστή του αγώνα ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο είχε 16 πόντους με 4/4 τρίποντα, σ' ένα ματς όπου οι Νικς είχαν έξι παίκτες «διψήφιους» και με πρώτο σκόρερ τον Καρλ Αντονι Τάουνς με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ανουνόμπι είχε άλλους 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Τζέιλεν Μπράνσον και Μάικαλ Μπρίτζες οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους ο καθένας.

Οι γηπεδούχοι Καβαλίερς σούταραν με μόλις 28% στα τρίποντα και έχοντας ως κορυφαίο τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος ήταν... απελπιστικά μόνος του με 31 πόντους και 5/9 τρίποντα.

Πλέον οι Νιου Γιορκ Νικς θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Θάντερ-Σπερς το οποίο βρίσκεται στο 2-2 προκειμένου να μάθουν και τον αντίπαλό τους στους τελικούς του NBA. Να σημειωθεί ότι και το 1999, στην τελευταία τους συμμετοχή σε τελικούς, είχαν αντιμετωπίσει την ομάδα του Σαν Αντόνιο, η οποία είχε πάρει και τον τίτλο με 4-1 νίκες.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-38, 49-68, 71-98, 93-130.

