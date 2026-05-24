Οι Νικς εντυπωσίασαν και στο Game 3 των τελικών Ανατολής, επικράτησαν με 121-108 και θέλουν άλλη μια νίκη για να σκουπίσουν τη σειρά.

Ασταμάτητοι οι Νικς στους τελικούς Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 121-108 των Καβς μέσα στο Κλίβελαντ και έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά. Μια νίκη μακριά από το... σκούπισμα και τους τελικούς του ΝΒΑ.

Το Game 4 θα γίνει στο Κλίβελαντ και οι Νικς ψάχνουν άλλη μια νίκη για να ετοιμάσουν βαλίτσες για τους τελικούς και να περιμένουν Θάντερ ή Σπερς.

O Mπράνσον είχε 30 πόντους με 6 ασίστ, ο Μπρίτζες είχε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι τελείωσε με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μόμπλεϊ είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Μίτσελ σταμάτησε στους 23 πόντους.

Oι Καβς βρήκαν τρόπο να κάνουν ανατροπή στο Game 1 και από εκεί και πέρα ελέγχουν απόλυτα τη σειρά, δείχνοντας αποφασισμένοι να φτάσουν φέτος μέχρι το τέλους του δρόμου.