Καβς - Νικς 108-121: Κυρίαρχη η Νέα Υόρκη, αποφασισμένη να... σκουπίσει το Κλίβελαντ
Ασταμάτητοι οι Νικς στους τελικούς Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 121-108 των Καβς μέσα στο Κλίβελαντ και έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά. Μια νίκη μακριά από το... σκούπισμα και τους τελικούς του ΝΒΑ.
Το Game 4 θα γίνει στο Κλίβελαντ και οι Νικς ψάχνουν άλλη μια νίκη για να ετοιμάσουν βαλίτσες για τους τελικούς και να περιμένουν Θάντερ ή Σπερς.
O Mπράνσον είχε 30 πόντους με 6 ασίστ, ο Μπρίτζες είχε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι τελείωσε με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μόμπλεϊ είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Μίτσελ σταμάτησε στους 23 πόντους.
Oι Καβς βρήκαν τρόπο να κάνουν ανατροπή στο Game 1 και από εκεί και πέρα ελέγχουν απόλυτα τη σειρά, δείχνοντας αποφασισμένοι να φτάσουν φέτος μέχρι το τέλους του δρόμου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.