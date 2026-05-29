Ρεκόρ σε Game 7 έχουμε τη φετινή σεζόν στα playoffs του ΝΒΑ με... τελευταία τη σειρά των Θάντερ με τους Σπερς.

Φέτος παρακολουθούμε playoffs που... σπάνε καρδιές σε πολλές σειρές. Απίθανη σειρά γίνεται και στους τελικούς Δύσης μεταξύ τών Θάντερ και των Σπερς. Το Σαν Αντόνιο εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και επικράτησε με 118-91 της Οκλαχόμα, κυριαρχόντας και δείχνοντας χαρακτήρα.

Αυτή η εξέλιξη φέρνει ρεκόρ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Αυτή είναι η 5η φετινή σειρά της postseason που πάει σε Game 7, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Τα πέντε Game 7 φέτος σε σειρές αποτελούν ρεκόρ.

Μέχρι στιγμής σε έβδομο ματς έχουν πάει τα Πίστονς-Μάτζικ, Kαβς-Ράπτορς, Σίξερς-Σέλτικς, Kαβς-Πίστονς και Θάντερ-Σπερς. Το Κλίβελαντ επιβίωσε δύο φορές σε Game 7, αλλά στη συνέχεια σκουπίστηκε από τους Νικς στους τελικούς Ανατολής.