Αλύγιστο το Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς επικράτησαν με 111-103 των Θάντερ στο Game 7 και έτσι κατάφεραν να περάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2014, τότε που είχαν κατακτήσει τον τίτλο.

Στους τελικούς της λίγκας περιμένουν οι Νικς που έχουν σκουπίσει τους Καβς.

Από την πλευρά των νικητών ο Γουεμπανιάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Σαμπέιν είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Καστλ μέτρησε 16 με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Χάρπερ είχε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 15 πόντους.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Γουάλας είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.