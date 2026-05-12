Γκρίζλις για Μπράντον Κλαρκ: «Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλειά του»

Μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, οι Μέμφις Γκρίζλις μέσω ανακοίνωσης έστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Συγκεκριμένα ανέφεραν πως ήταν εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμα καλύτερος άνθρωπος, ενώ επίσης έγραψαν πως δεν ξεχαστεί ποτέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Γκρίζλις:

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στη ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του ανθρώπους αυτή τη δύσκολη στιγμή».