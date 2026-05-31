Σπερς και Νικς θα δώσουν μάχη στους τελικούς του ΝΒΑ, όπως ακριβώς είχε γίνει και το 1999.

Ο... εξωγήινος Γουεμπανιάμα ετοιμάζεται για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατάφερε να οδηγήσει τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 111-103 μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 7.

Πάντως στους τελικούς περιμένουν οι εκπληκτικοί φέτος Νικς και θέλουν να βάλουν δύσκολα στον Γάλλο. Σπερς και Νικς θα συναντηθούν στα NBA Finals όπως και το 1999, στην τελευταία παρουσία της Νέας Υόρκης σε τελικούς.

Τότε το Σαν Αντόνιο έγραψε ιστορία, αφού επικράτησε με 4-1 και για πρώτη φορά πανηγύρισε τον τίτλο στο ΝΒΑ. Οι Σπερς του Πόποβιτς πήραν το 1ο, το 2ο, το 4ο και το 5ο ματς και ανέβηκαν στην κορυφή.

MVP των τελικών ήταν ο σπουδαίος Τιμ Ντάνκαν. Οι Σπερς είχαν επίσης τον εξαιρετικό Ντέιβιντ Ρόμπινσον συνθέτοντας ένα πανίσχυρο δίδυμο με τον Ντάνκαν. Σημαντικό ρόλο είχαν οι Έιβερι Τζόνσον, Μάριο Έλι, Σον Έλιοτ.

Από την άλλη πλευρά για τη Νέα Υόρκη δέσποζαν οι Λατρέλ Σπριούελ και Άλαν Χιούστον, ενώ στη ρακέτα κουμάντο έκαναν οι Κάμπι και Λάρι Τζόνσον.

Το 1999 θα το θυμούνται για πάντα στο Σαν Αντόνιο και θέλουν να το επαναλάβουν φέτος. Οι Νικς θέλουν να πάρουν... εκδίκηση πάντως!