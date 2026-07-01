Σπερς: Υπέγραψαν Χάρις με 31 εκατ. δολάρια
Σημαντική κίνηση για τους φιναλιστ του ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Τομπάιας Χάρις θα συνεχίσει την καριέρα του με τους Σπερς, οι οποίοι του έδωσαν διετές συμβόλαιο 31 εκατ. δολαρίων.
Πλέον ο Χάρις έχει πατήσει τα 33 του και η σεζόν που τελείωσε, τους βρήκε στους Πίστονς με τους οποίους είχε 13.3 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά ματς.
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σίξερς, Κλίπερς, Μπακς και Μάτζικ. Στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μετρά 15.9 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο.
Ο Γουεμπανιάμα ξεκινά σιγά σιγά να δέχεται ενισχύσεις που του έλειψαν στους τελικούς κόντρα στους Νικς.
Just in: Free agent forward Tobias Harris has agreed to a two-year, $31 million deal with the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. Harris exits the Pistons after helping lead a franchise turnaround and now joins a young contending team in the Western Conference. pic.twitter.com/4YnmbrBuTd— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
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