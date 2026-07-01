Σπουδαία νέα για τον Γιάννη Καστρίτη που θα είναι στο staff των Σπερς για το Summer League του ΝΒΑ.

Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την καριέρα του Έλληνα τεχνικού. Ο Γιάννης Καστρίτης θα είναι μεταξύ των προπονητών που θα αποτελέσουν μέλος του staff των Σπερς για το Summer League του ΝΒΑ.

Ο Καστρίτης οδήγησε την Βαρέζε σε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα. Εξασφάλισε την παραμονή εύκολα και άγγιξε τα playoffs, χάνοντας τα στην ισοβαθμία. Είχε 12-16 και τερμάτισε 9η, ενώ στην postseason μπήκε ως 8η η Τρέντο με το ίδιο ρεκόρ.

Πλέον ο Έλληνας head coach θα ζήσει την εμπειρία του ΝΒΑ ως guest coach στο staff της ομάδας του Σαν Αντόνιο, το οποίο με ηγέτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου ηττήθηκε από τους Νικς.