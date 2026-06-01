Το NBA αποφάσισε να επαναφέρει το logo του «Larry O’Brien trophy» στο κέντρο των γηπέδων για τις ανάγκες των τελικών ανάμεσα σε Σπερς και Νικς.

Το NBA ετοιμάζεται για τους τελικούς του 2026 ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς προκαλώντας νοσταλγία και αναμνήσεις από retro αισθητική που μας ταξιδεύει 17 χρόνια πίσω.

Για πρώτη φορά μετά το 2009, θα επιστρέψει στο κέντρο του παρκέ το εμβληματικό logo του τροπαίου «Larry O’Brien», όπου θα τοποθετηθεί τόσο στο Frost Bank Center του Σαν Αντόνιο όσο και στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η συγκεκριμένη αλλαγή φέρνει πίσω μια εικόνα που είχε να εμφανιστεί από τους NBA Finals του 2009 ανάμεσα σε Λέικερς και Μάτζικ, ενώ το λογότυπο «The Finals» είχε πρωτοεμφανιστεί στα παρκέ το 1989. Η λίγκα έχει ενσωματώσει φέτος και μια σύγχρονη πινελιά, καθώς το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου θα «δένει» οπτικά με το branding των δύο φιναλίστ, δημιουργώντας ένα πιο προσωποποιημένο σκηνικό για κάθε έδρα.