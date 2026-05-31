Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έδειξε όλα τα συναισθήματα του όταν συνειδητοποίησε πως οι Σπερς πέρασαν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο... εξωγήινος ετοιμάζεται για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατάφερε να οδηγήσει τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 111-103 μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 7.

Ο Γάλλος σταρ... ξέσπασε μετά το τέλος της αναμέτρησης και έδειξε την συγκίνηση του για την πρόκριση της ομάδας μετά από μια σπουδαία σεζόν για το Σαν Αντόνιο.

Αγκάλιασε τον Καστλ και τον Τζόνσον και στη συνέχεια... χάθηκε στις αγκαλιές όλων των συμπαικτών του σε μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα για τον φοβερό και τρομερό Wemby