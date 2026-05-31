Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς.

Οι Σπερς επικράτησαν με 111-103 των Θάντερ στο Game 7και έτσι κατάφεραν να περάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2014, τότε που είχαν κατακτήσει τον τίτλο.

Eκεί θα βρουν τους Νικς που έχουν σκουπίσει με 4-0 τους Καβς και γυρίζουν σε τελικούς της λίγκας μετά το 1999, θέλοντας να βγάλουν τον κόσμο στη Νέα Υόρκη στους δρόμους.

Οι τελικοί του ΝΒΑ θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:30) στο Σαν Αντόνιο, αφού οι Σπερς έχουν το πλεονέκτημα έδρας λόγω του ρεκόρ τους στη regular season.

Το πρόγραμμα

Game 1: Σπερς - Νικς, 4/6 (3:30)

Game 2: Σπερς - Νικς, 6/6 (3:30)

Game 3: Νικς - Σπερς, 9/6 (3:30)

Game 4: Νικς - Σπερς, 11/6 (3:30)

*Game 5: Σπερς - Νικς, 14/6 (3:30)

*Game 6: Νικς - Σπερς, 17/6 (3:30)

*Game 7: Σπερς - Νικς, 20/6 (3:30)

*Aν χρειαστεί