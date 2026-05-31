Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Σαν Αντόνιο μετά τους πανηγυρισμούς για τη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ στα playoffs του NBA, καθώς ένας 17χρονος φίλαθλος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και έχει κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με «New York Post», το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη των Σπερς στο Game 6 απέναντι στους Θάντερ στους τελικούς της Δύσης, αποτέλεσμα που έστειλε τη σειρά σε Game 7.

Ο 17χρονος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, βρισκόταν μέσα στο κλίμα των πανηγυρισμών στους δρόμους της πόλης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από όχημα που βρισκόταν εν κινήσει και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με συγγενείς του, μεταφέρθηκε αρχικά στα επείγοντα και στη συνέχεια σε άλλο νοσοκομείο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο έφηβος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας. Η Αστυνομία του Σαν Αντόνιο διερευνά πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους φιλάθλους να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εορτασμών, να παραμένουν μέσα στα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.

«Η δημόσια ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη. Καλούμε όλους όσοι πανηγυρίζουν να τηρούν τον ΚΟΚ και τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της η αστυνομία.