Οι Σπερς πέρασαν στους τελικούς του ΝΒΑ και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε MVP των τελικών Δύσης.

Ο... εξωγήινος ετοιμάζεται για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατάφερε να οδηγήσει τους Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 111-103 μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 7.

Ο Γάλλος ψηλός ήταν εκείνος που αναδείχθηκε MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας με φοβερούς μέσους όρους, αφού η άμυνα των Θάντερ δεν μπόρεσε να τον περιορίσει.

Ο Γουέμπι είχε στη σειρά κόντρα στην Οκλαχόμα 23.2 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 3.5 μπλοκ κατά μέσο όρο, κάνοντας τη διαφορά για το Σαν Αντονιο που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή.

To Σαν Αντόνιο το 2014 είχε πάρει την κούπα κόντρα στους Χιτ παίζοντας φοβερό μπάσκετ και τώρα πάει να το ξανακάνει, αυτή τη φορά στους τελικούς του ΝΒΑ απέναντι στους Νικς.