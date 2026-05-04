Πίστονς: Deja vu επιστροφής από το 3-1 όπως το 2003

Νίκος Καρφής
Κάνιγχαμ
Η ιστορία επαναλήφθηκε για τους Πίστονς και τους Μάτζικ, 23 χρόνια μετά.

Οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα, επέστρεψαν από το 3-1 και τελικά επικράτησαν στο Game 7 των Μάτζικ με 116-94, παίρνοντας πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για το Ορλάντο βγήκαν πάλι τα... φαντάσματα κάτι που είχε γίνει και το 2003. Και τότε και τώρα οι Μάτζικ ήταν μπροστά με 3-1. Ήθελαν άλλη μια νίκη για να περάσουν. Αλλά το Ντιτρόιτ ήταν πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Το τελευταίο Νο.8 που μένει εκτός ενώ προηγείται με 3-1 ήταν οι Μάτζικ το 2003 κόντρα στους Πίστονς. Οι Μάτζικ έχασαν την μεγάλη ευκαιρία για δεύτερη φορά μετά από 23 χρόνια, σε ένα ματς που έλειπε ο Φραντζ Βάγκνερ.

@Photo credits: Twitter/ pistons
     

