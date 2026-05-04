Πίστονς - Μάτζικ 116-94: Επιστροφή από το 3-1 και πρόκριση για το αλύγιστο Ντιτρόιτ (vid)
Ήταν το φαβορί της σειράς στο ξεκίνημα αφού τερμάτισαν 1οι στην Ανατολή. Πάντως το πράγμα στράβωσε για τους Πίστονς που βρέθηκαν πίσω με 3-1. Αλλά το Ντιτρόιτ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να κάνει την μεγάλη ανατροπή και υπέταξε τους Μάτζικ στο Game 7 με 116-94 για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.
Το ίδιο είχε γίνει και το 2003, με τους Πίστονς να επιστρέφουν από την... κόλαση του 3-1 για να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Στοιν επόμενο γύρο θα παίξουν με τους Καβς.
Για τους νικητές ο Χάρις είχε 30 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μπανκέρο για τους ηττημένους είχε 38 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Φοβερό ματς ο Κάνινγχαμ με 32 πόντους και 12 ασίστ για τους Πίστονς.
