Ο Τζαμάλ Μόσλεϊ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Ορλάντο Μάτζικ, μετά το αποκλεισμό της ομάδας του από τους Πίστονς, στα play-offs του NBA.

Οι Πίστονς επικράτησαν των Μάτζικ με 116-94 και απέκλεισαν την ομάδα του Ορλάντο από τον πρώτο γύρο των play-offs του NBA, με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Μάτζικ δεν μπόρεσε να... οδηγήσει την ομάδα του στον επόμενο γύρο των play-offs, παρότι βρέθηκαν μπροστά στη σειρά με 3-1, δέχτηκαν την ανατροπή και αποκλείστηκαν.

Ο ίδιος παρέμεινε πέντε χρόνια στον σύλλογο από το Ορλάντο, ενώ τη φετινή χρονιά εξασφάλισε την είσοδό τους στα play-offs, μέσα από τη διαδικασία των play-in.