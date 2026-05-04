Μάτζικ: Παρελθόν ο Τζαμάλ Μόσλεϊ μετά τον αποκλεισμό από τους Πίστονς
Οι Πίστονς επικράτησαν των Μάτζικ με 116-94 και απέκλεισαν την ομάδα του Ορλάντο από τον πρώτο γύρο των play-offs του NBA, με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Μάτζικ δεν μπόρεσε να... οδηγήσει την ομάδα του στον επόμενο γύρο των play-offs, παρότι βρέθηκαν μπροστά στη σειρά με 3-1, δέχτηκαν την ανατροπή και αποκλείστηκαν.
Ο ίδιος παρέμεινε πέντε χρόνια στον σύλλογο από το Ορλάντο, ενώ τη φετινή χρονιά εξασφάλισε την είσοδό τους στα play-offs, μέσα από τη διαδικασία των play-in.
Jamahl Mosley has been dismissed as head coach of the Orlando Magic.— Orlando Magic (@OrlandoMagic) May 4, 2026
