Το ΝΒΑ πήρε μια σημαντική απόφαση με σκοπό να ελαττώσει το tanking των ομάδων.

Πολλή κουβέντα γίνεται τα τελευταία χρόνια για το περίφημο tanking που κάνουν οι χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ, θέλοντας να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για το καλύτερο πικ στο επόμενο draft.

Το ΝΒΑ θέλει να το... καταπολεμήσει αυτό και έτσι η απόφαση που πάρθηκε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το συμβούλιο των ιδιοκητών των ομάδων του ΝΒΑ συνεδρίασε και ενέκρινε την πρόταση του Άνταμ Σίλβερ για να καταπολεμηθεί το tanking. Μόνο οι Γκρίζλις ήταν κατά.

Από τις 14 στις 16

Ξεχάστε αυτά που ξέρετε με τα 14 lottery pick, αφού πλέον πάμε στα 16. Από τις 14 lottery ομάδες των προηγούμενων χρόνων, γίνεται αύξηση στις 16.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε για να μειωθούν οι πιθανότητες των τρίων τελευταιων ομάδων στην βαθμολογία να πάρουν το Νο.1 του draft και κατ' επεκτάση να ελαχιστοποιήσουν τα φαινόμενα tanking στο μέλλον.

Οι χειρότερες ομάδες στη λίγκα υφίστανται αυτή την τιμωρία με σκοπό να μην παρατηρηθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο παρελθόν και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που ζητά νίκες από τις ομάδες και όχι η εικόνα των τελευταίων ετών, με τις χειρότερες ομάδες μετά βίας να φτάνουν τις 20 νίκες στη σεζόν.

Ο νέος νόμος θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το 2029 και θα ξεκινήσει από το επόμενο draft του ΝΒΑ.