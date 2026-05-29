Οι Σπερς κυριάρχησαν στο Game 6, επικράτησαν με 118-91 και έστειλαν τη σειρά των τελικών Δύσης σε Game 7.

Απίθανη σειρά γίνεται στους τελικούς Δύσης μεταξύ των Θάντερ και των Σπερς. Το Σαν Αντόνιο εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και επικράτησε με 118-91 της Οκλαχόμα, κυριαρχόντας και δείχνοντας χαρακτήρα.

Πλέον το έβδομο ματς της σειράς θα διεξαχιεί την Κυριακή 31 Μάη στις 03:30 και ο νικητής θα κλείσει εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί που περιμένουν οι Νικς.

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ ο Χάρπερ τελείωσε το ματς με 18 πόντους και ο Καστλ είχε 17 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Από την άλλή πλευρά ο Χόλμγκρεν έκανε double double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στους 15 πόντους με 6/18 σουτ και οι Σπερς έπαιξαν καλή άμυνα πάνω του.