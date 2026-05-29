Νικς: Αγωνία για Ρόμπινσον ενόψει NBA Finals
Οι Νικς... σκούπισαν τους Καβς και περιμένουν να τελειώσει η σειρά των Θάντερ με τους Σπερς για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στους τελικούς του ΝΒΑ. Πάντως η ομάδα της Νέας Υόρκης είναι σε αναμμένα κάρβουνα με την κατάσταση ενός κομβικού ψηλού της.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μίτσελ Ρόμπινσον υπέστη κάταγμα στο δεξί μικρό του δακτύλο στο χέρι. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.
Ο πρώτος αγώνας των NBA Finals είναι την επόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου και οι Νικς δεν θέλουν να δουν τον Ρόμπινσον να μένει στα πιτς. Φέτος σε 60 ματς έχει 5.7 πόντους και 8.8 ριμπάουντ. Τέλος μετρά 1.7 τάπες όντας εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ στον τομέα αυτόν.
Mitchell Robinson (broken right pinky) is holding his left hand after this play, but look at the right pinky— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 29, 2026
A minute after this no apparent indication of an issue as he shot free throws, and as Ian Begley notes he did play on beyond that: https://t.co/2mKsBq7t8a pic.twitter.com/zD2DA1XOMB
