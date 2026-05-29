Σε αναμμένα κάρβουνα οι Νικς με τον Μίτσελ Ρόμπινσον ενόψει των τελικών του ΝΒΑ.

Οι Νικς... σκούπισαν τους Καβς και περιμένουν να τελειώσει η σειρά των Θάντερ με τους Σπερς για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στους τελικούς του ΝΒΑ. Πάντως η ομάδα της Νέας Υόρκης είναι σε αναμμένα κάρβουνα με την κατάσταση ενός κομβικού ψηλού της.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μίτσελ Ρόμπινσον υπέστη κάταγμα στο δεξί μικρό του δακτύλο στο χέρι. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Ο πρώτος αγώνας των NBA Finals είναι την επόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου και οι Νικς δεν θέλουν να δουν τον Ρόμπινσον να μένει στα πιτς. Φέτος σε 60 ματς έχει 5.7 πόντους και 8.8 ριμπάουντ. Τέλος μετρά 1.7 τάπες όντας εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ στον τομέα αυτόν.

Mitchell Robinson has suffered a broken right pinky, per @ShamsCharania



No timetable for his return.



