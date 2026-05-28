Ο Σάσα Βεζένκοβ επικαλέστηκε την τοποθέτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου από τον αέρα του «Gazz Floor by Novibet» σχετικά με την τοξικότητα στον αθλητισμό.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός έχοντας εξαιρετική ψυχολογία μετά την κατάκτηση της EuroLeague και με τον κόσμο να δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα, πήρε μία άνετη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας 94-77 για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ επικαλέστηκε τον Ιωάννη Παπαπέτρου και την πρόσφατη τοποθέτησή του στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» σχετικά με την τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό και το πώς οι ίδιοι οι αθλητές μπορούν να την περιορίσουν.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχε αξιοποιήσει το βήμα του για να αναδείξει τη βαθύτερη ουσία του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του είναι να ενώνει και όχι να διχάζει τους φιλάθλους, ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι κρίμα αυτές οι οποιεσδήποτε θετικές ενέργειες γίνονται να ακυρώνονται από τοξικότητα, αντιπαλότητες και εχθρικά φαινόμενα που δεν έχουν θέση στον χώρο του αθλητισμού.

Τέλος, ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στη σημασία του σεβασμού προς τον αντίπαλο, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την αξία της άλλης ομάδας και να υπηρετούμε όλοι το «ευ αγωνίζεσθαι».

Με τη σειρά του ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε αφορμή από αυτά τα λόγια του Παπαπέτρου και μίλησε για την τοξικότητα στα γήπεδα: «Άκουσα κάτι που είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου και με ακούμπησε ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης ώστε να μείνει η τοξικότητα απ' έξω και νομίζω ότι ο καθένας από το πόστο του πρέπει να το κάνει για να απολαμβάνουμε το θέαμα. Ο αθλητισμός όντως ενώνει, όπως είπε και ο φίλος μου ο Ιωάννης».

Οι υπόλοιπες δηλώσεις του Βεζένκοβ αναλυτικά

«Τα δουλεύω αυτά τα τρίποντα από την προπόνηση και φέτος μου έχουν βγει καλά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, ειδικά μετά τις ημέρες γιορτής και την κατάκτηση του τίτλου.

Όμως, σεβόμενοι την ιστορία μας, πρέπει να βρούμε ξανά την πειθαρχία μας και να συνεχίσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται.

Για τον κόσμο ήταν μια γιορτή, ένα πάρτι, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Έχει απομείνει ο τελευταίος στόχος και η τελευταία γεύση είναι πάντα η πιο σημαντική και η πιο γλυκιά.

Τελευταία φορά που ακούστηκε το σύνθημα να μείνει κάποιος στον Ολυμπιακό, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδιαίτερα καλά. Ο Άλεκ είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και του αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Όπως λέω πάντα, αν εκείνος και η οικογένειά του αποφασίσουν να κάνουν το επόμενο βήμα, θα τους αντιμετωπίσουμε με αγάπη και σεβασμό, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα και έδωσε τα πάντα για την ομάδα.

Είναι κάτι μοναδικό αυτό που συμβαίνει, γιατί συνήθως υπάρχει ανταγωνισμός όταν αγωνίζεσαι στην ίδια θέση. Είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί. Σίγουρα ο Άλεκ αξίζει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει ακόμη και μαζί, κάτι που ο προπονητής δεν έχει δοκιμάσει όσο θα μπορούσε, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, το να βάζεις το "εγώ" σου κάτω από την ομάδα και να αποδέχεσαι τον ρόλο σου είναι κάτι σπουδαίο. Αν θελήσει να πάει κάπου όπου θα παίζει 30 λεπτά, το δικαιούται και εμείς θα το στηρίξουμε, γιατί τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε.

Πιστεύω ότι φέτος έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της απλής ομάδας και έχουμε γίνει κάτι περισσότερο. Υπήρξε πραγματικό δέσιμο, όλοι μιλούσαμε μεταξύ μας, οι παρέες ενώθηκαν. Καταλαβαίνω ότι εγώ, ο Έβαν, ο Τάιλερ και ο Νικολά παίξαμε περισσότερο και πήραμε βραβεία, όμως υπάρχουν παιδιά που άφησαν το «εγώ» τους στην άκρη για το καλό της ομάδας και άξιζαν ίσως κάτι παραπάνω.

Τα καταφέραμε, αλλά έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο, ο οποίος και για τους δύο οργανισμούς μπορεί να είναι ο σημαντικότερος τίτλος. Θα δώσουμε τα πάντα για να τον κατακτήσουμε. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά και στην αφοσίωση. Κάθε χρόνο είμαστε συνεπείς σε αυτό που χτίζουμε. Δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα είμαστε μαζί, γιατί ο χρόνος περνάει, όμως είμαι χαρούμενος που με όλα αυτά τα παιδιά κατακτήσαμε μαζί μια EuroLeague».