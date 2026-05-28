Το NBA ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, καθώς ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε το πλάνο για χρήση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στον κόσμο του αθλητισμού και το NBA ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε πως η λίγκα σχεδιάζει να εφαρμόσει αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΙ για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις, ανοίγοντας μια νέα εποχή στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Η συζήτηση «φούντωσε» μετά από μια αμφισβητούμενη φάση στους τελικούς της Δύσης, στο παιχνίδι ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Οι διαιτητές δεν κατάφεραν να διαπιστώσουν ποια ομάδα είχε τελευταία επαφή με την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός, με αποτέλεσμα να δοθεί λανθασμένη κατοχή και να προκληθούν έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό αποτέλεσε ουσιαστικά την αφορμή για να παρουσιάσει ο Κομισάριος του NBA το πλάνο που επεξεργάζεται η λίγκα. Μιλώντας στο «The Pat McAfee Show», ο Σίλβερ εξήγησε πως στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα εξελιγμένο σύστημα καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, παρόμοιο με το Hawk-Eye που εφαρμόζεται στο τένις.

Adam Silver says the NBA will implement an AI automated system to review calls.



(via @patmcafeeshow) pic.twitter.com/NqyLxWnUbj — ESPN (@espn) May 27, 2026

«Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη διαιτησία. Θα πάμε σε ένα σύστημα όπου όλη αυτή η κατηγορία αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα. Είτε πρόκειται για κατοχή των Λέικερς, είτε των Νικς, είτε των Θάντερ.

Αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, με κάμερες τοποθετημένες γύρω από το γήπεδο. Έτσι, όλες αυτές οι λεγόμενες “αντικειμενικές” αποφάσεις θα βγουν από τα χέρια των διαιτητών. Η διαδικασία θα είναι άμεση, αυτόματη. Το παιχνίδι απλώς θα συνεχίζεται χωρίς να υπάρχουν challenges σε αυτά τα σφυρίγματα, ώστε οι διαιτητές να δώσουν την προσοχή τους σε φάσεις που δεν μπορούν να επέμβουν οι κάμερες, όπως στις επαφές και τα φάουλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ουσιαστικά, το NBA θέλει να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τα ανθρώπινα λάθη σε φάσεις που θεωρούνται καθαρά τεχνικές και όχι θέμα ερμηνείας κανονισμών με την κουβέντα γύρω από την επέκταση του ΑΙ ολοένα και να μεγαλώνει προκαλώντας έντονους προβληματισμούς.