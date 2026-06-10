ΛεΜπρόν : «Αυτό θα καθορίσει πότε θα αποσυρθώ»
Είναι ένα θαύμα της φύσης και ορισμός της διάρκειας. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να μαγεύει στα παρκέ του ΝΒΑ και βρίσκεται στην 22η σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.
Ο σταρ των Λέικερς που έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα στην καριέρα του, μίλησε στο περιοδικό Time και στάθηκε στον λόγο που θα τον κάνει στο μέλλον να σταματήσει το μπάσκετ.
«Όλα εξαρτώνται από το μυαλό. Εκεί που πηγαίνει το μυαλό, ακολουθεί και το σώμα. Όταν δεν θα αγαπώ πλέον να πηγαίνω στο γήπεδο πέντε ώρες πριν από έναν αγώνα για να ξεκινήσω την προετοιμασία μου ή να φτάνω στην προπόνηση δυόμισι ώρες νωρίτερα, τότε θα ξέρω ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσω. Γιατί τότε θα αρχίσω να αδικώ το ίδιο το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του.
Πάντως ο ΛεΜπρόν και τη σεζόν που πέρασε, είχε εξαιρετικούς αριθμούς. Μέτρησε 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ σε 60 ματς στο ΝΒΑ.
LeBron James wrote the blueprint for exceeding expectations.— TIME (@TIME) June 9, 2026
Here’s how our first-ever TIME100 Sports cover star redefined the modern athlete: https://t.co/VjIOkChMBM pic.twitter.com/0PCKJSeFMH
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