Oι Νετς προσπαθούν να μπουν... σφήνα στους Λέικερς και να δελεάσουν τον Όστιν Ριβς.

Η εξέλιξη του είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ο Όστιν Ριβς λογίζεται πλέον σαν ένα αναπόσπαστο μέλος του ρόστερ των Λέικερς και θέλει να αμοιφθεί εξίσου.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο παίκτης των λιμνάνθρωπων φέρεται να διεκδικεί max συμβόλαιο 5 ετών, αξίας 239,25 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παραμένει αβέβαιο το αν θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί έκπτωση στις απαιτήσεις του.

Αλλά οι λιμνάνθρωποι έχουν ανταγωνισμό. Όπως αναφέρει το «The Athletic», οι Νετς είναι έτοιμοι να προσφέρουν στον 28χρονο άσο τετραετές συμβόλαιο ύψους 178,5 εκατ. δολαρίων για να τον πείσουν να υπογράψει στην ομάδα του Μπρούκλιν.

Ο Ριβς θα κάνει opt out στο συμβόλαιο που έχει με τους Λέικερς, ζητώντας super max συμφωνία, με την επιθυμία του να είναι να παραμείνει στην ομάδα του Λος Άντζελες, αλλά τους Νετς να τα δίνουν όλα για να τον αποκτήσουυν.

Φέτος ο Ριβς μέτρησε 23.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ στα 51 ματς με τη φανέλα των Λέικερς. Έχει μια πενταετία στο LA και το υπάρχον συμβόλαιο του έχει player option για το καλοκαίρι του 2027.