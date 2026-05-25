Oι Σπερς ήταν εντυπωσιακοί και επιικράτησαν με 103-82 των Θάντερ κάνοντας το 2-2 στους τελικούς Δύσης.

Εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών Δύσης. Επικράτησε εύκολα με 103-82 των Θάντερ και έτσι θα πάει με ψυχολογία στην Οκλάχομα για το πέμπτο ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σπερς πάτησαν το γκάζι και... χάθηκαν φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση μπροστά στον κόσμο τυς.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ δείχνοντας ξανά την κλάση του, ενώ ο Φοξ τελείωσε το ματς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι συμπάικτες του με τον Χάρτενσταϊν να μετρά 12 πόντους.